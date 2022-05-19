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День славянской письменности и культуры пройдет 24 мая в Москве

Александр Афонин
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День славянской письменности и культуры пройдет 24 мая в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»

В столице пройдет торжественная церемония в День славянской письменности и культуры — 24 мая. Она состоится возле памятника Святым равноапостольным Кириллу и Мефодиюна Славянской площади. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

— Вот уже более 30 лет Славянский фонд России совместно с Московской Патриархией и при поддержке Правительства Москвы 24 мая 2022 года проводит торжественную церемонию в День славянской письменности и культуры, — говорится в сообщении.

По традиции, участники церемонии под звучание гимнов будут поочередно возлагать цветы к подножию памятника. Цель акции — показать единение братских народов.

Церемония стартует в 10:00. Принять участие может любой желающий.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в библиотеках и культурных центрах столицы 21 мая пройдет акция «Единый день открытых дверей». Для гостей и жителей столицы подготовлена обширная программа мероприятий: концерты, уроки каллиграфии, лекции по истории, философии и литературе.

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