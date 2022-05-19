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Андрей Бочкарев рассказал о начале облицовки пилонов платформы станции «Марьина Роща» БКЛ метро 

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о начале облицовки пилонов платформы станции «Марьина Роща» БКЛ метро 
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Специалисты продолжают укладку полов гранитом и отделку пилонов мрамором на платформенном участке станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом в четверг. 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Пол платформы правого станционного тоннеля выложен плитами из мансуровского гранита серого цвета, продолжается его укладка на платформе левого тоннеля и в среднем зале. Также монтируются металлоконструкции под облицовку пилонов каррарским белым мрамором высшего сорта, — отметил он.

Помимо этого, заммэра рассказал о полном завершении монолитных работ на платформенном участке станции. При этом генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на станции ведутся работы по обустройству технических помещений.

— В 53 из 68 помещений возводятся внутренние стены и перегородки из кирпича, начаты отделочные работы. В остальных завершена черновая отделка, и они переданы под монтаж оборудования и инженерных систем, — добавил он.

По его словам, со станции «Марьина Роща» БКЛ метро будет осуществляться пересадка на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.

В четверг, 19 мая, Бочкарев рассказал о начале строительства пересадочного узла между одноименными станциями «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) и планируемой Бирюлевской ветки метро. Объект, как уточняется, будет расположен на пересечении Кленового бульвара и Коломенской улицы.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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