Школа Арины Шараповой подписала Меморандум о сотрудничестве с университетом в Шэньчжэне

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Школа Арины Шараповой совместно с Университетом МГУ-ППИ в китайском Шэньчжэне создали совместный образовательный проект. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ.

Учреждения готовятся запустить программы в области современных медийных технологий.

Российскую сторону в данном соглашении представляет компания «Артмедиаобразование». Она занимается созданием образовательных мероприятий по направлению медиатехнологий в онлайн и оффлайн форматах.

В рамках проекта стороны будут организовывать курсы повышения квалификации, программы допобразования, открытые лекции и многое другое.

Меморандум был подписан 17 мая с участием первого проректора российско-китайского университета Сергея Шахрая.

— Уже много лет Россия и Китай находятся в плотном взаимодействии в области образования. И наш сегодняшний старт подтверждает большой интерес стран друг к другу, — заявила президент АНО «Артмедиаобразование», телеведущая, тележурналист Арина Шарапова.

Ректор Университета Ли Хэчжан, в свою очередь, заявил, что индустрия медиа имеет широкие перспективы в Китае.