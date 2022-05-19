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Конференция «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» пройдет в столице

Александр Афонин
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Конференция «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» пройдет в столице
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В столице 23 мая в рамках XXX Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» состоится XII Международная научно-практическая конференция «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества». Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Участие в мероприятии примут представители Русской православной церкви, атаманы, казаки войсковых казачьих обществ и общественных объединений казаков, а также представители органов государственной и исполнительной власти.

Мероприятие начнется с пленарного заседания в Большом конференц-зале. Затем пройдут заседания диалог-клубов, на которых обсудят темы взаимодействия церкви и казачества в России и за рубежом, опыт работы казачьих молодежных организаций, миссии казачества в современном мире и многое другое.

До этого стало известно, что в столице 24 мая отметят День славянской письменности и культуры. Событие пройдет возле памятника Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади.

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