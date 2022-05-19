Онищенко объяснил, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии

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Родителям следует отказаться от поездок с детьми в страны, где наблюдается неблагополучная ситуация с гепатитом неизвестной этиологии. С таким заявлением выступил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

— Первое, что нужно сделать: в те страны, где это регистрируется, не ездить, тем более большой нужды в этом нет, — призвал доктор медицинских наук.

Он уточнил, что при неизбежности подобной поездки необходимо с особой тщательностью выбирать место проживания, и следить за качеством воды и пищи.

По словам Онищенко, несмотря на то что случаев гепатита неизвестной этиологии нет среди взрослых, нельзя исключать тот факт, что они могут являться переносчиками инфекции. На этом фоне он рекомендует быть внимательным семьям с детьми, в которых кто-то из взрослых вернулся из неблагополучной по этому заболеванию стране.

Академик отметил, что следует проявлять настороженность медикам для своевременного выявления заболевания. Пока неизвестно, что конкретно вызвало случаи заражения гепатитом у детей и насколько заразна болезнь, передает слова Онищенко РИА Новости.

Ранее эксперты ВОЗ сообщили о случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей в разных странах. Самому младшему из пациентов месяц от роду, старшему — 16 лет. Оказалось, что у детей гепатит, который не относится к хорошо изученным типам.

Врач-педиатр Игорь Кашаба рассказал, может ли заболевание распространиться на территории России.