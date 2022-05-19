Всероссийский образовательный проект «День цифры» запустят в стране этим летом

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявляет о запуске Всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий «День цифры» летом 2022 года. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

— Проект направлен на раннюю профориентацию детей в летнее время, он даст возможность познакомиться с популярными IT-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время летнего отдыха в детском лагере, — говорится в сообщении.

Данная игра-квест основана на материалах проекта «Урок цифры» и разработана АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий. Уточняется, что для воспитателей, вожатых и директоров лагерей 25 мая пройдет дистанционный обучающий вебинар с организаторами и методическими работниками проекта.

Также стало известно, что в период с 7 по 10 июля 2022 года в Парке Горького пройдет форум «Российская креативная неделя — 2022». Организаторами события выступают АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.