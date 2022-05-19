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Врач объяснил, что делать при резком повышении температуры

Ирина Игнатенко
Общество
Врач объяснил, что делать при резком повышении температуры
Фото: Pixabay

Если у человека внезапно поднялась температура, то необходимо обязательно обратиться к врачу. Об этом сообщил заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы Сергей Рябов.

По словам специалиста, температура тела выше 38 градусов — это фебрильная температура, которая требует обязательной консультации медицинского работника. В этом состоянии человеку нужен покой, он также должен употреблять много жидкости.

— Прием жаропонижающих препаратов возможен, но стоит отдать предпочтение парацетамолу, потому что у него наименьшее количество побочных явлений. Но это не обязательно, скорее это крайний вариант, — отметил Рябов в комментарии «Радио 1».

Врач добавил, что высокая температура у взрослого человека может быть признаком ряда заболеваний и следует смотреть на общую симптоматику. Это могут быть простудные или кишечные заболевания, а летом повышение температуры может быть признаком теплового удара.

Он подчеркнул, что дети, особенно до четырех лет, тяжелее переносят высокую температуру и у них могут начаться судороги. Это крайне опасный синдром, поэтому обязательно необходима консультация врача.

До этого врач-педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Ольга Голыжникова рассказала, что нужно делать при обнаружении у ребенка повышенной температуры, чтобы лечение прошло успешно.

По словам специалиста, не надо заниматься самолечением. Сейчас век технологий и получить консультацию педиатра можно круглосуточно.

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