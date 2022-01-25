Врач назвала пять главных ошибок родителей при лихорадке у детей

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Родителям при обнаружении у ребенка повышенной температуры тела нужно соблюдать некоторые правила, чтобы лечение прошло успешно. О самых распространенных ошибках взрослых и их преодолении «Вечерней Москве» рассказала врач-педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Ольга Голыжникова.

Во-первых, по словам специалиста, не надо заниматься самолечением. Сейчас век технологий и получить консультацию педиатра можно круглосуточно.

— Во-вторых, надо аккуратно применять жаропонижающие. Не все препараты такого типа допустимы в детской практике. И не все жаропонижающие препараты, применяемые в детской практике, допустимы у определенных детей с отягощенным анамнезом. Например, тот же «Нурофен» нельзя принимать при ветряной оспе, — объяснила медик.

В-третьих, при повышении температуры не стоит сразу хвататься за таблетки и забывать о других методах ее сбивания — обтирании и обдувании. Дети, как отметила Голыжникова, очень хорошо на эти способы реагируют.

Кроме того, при повышении температуры увеличивается потребность в жидкости. Поэтому, в-четвертых, не стоит забывать о выпаивании ребенка, считает медик.

— Часто, несмотря на высокую температуру, ребенок отказывается пить, особенно дети младшего возраста. Тогда мама должна выпаивать ребенка с ложки или из шприца. Это труд, — отметила специалист.

И последнее: врач не советует ждать снижения температуры тела до нормальных цифр, особенно при фебрильной лихорадке — 38–39 градусов. Но, как правило, температура тела в процессе болезни снижается до субфебрильных значений — 37,1–38 градусов, ведь процесс воспаления все еще протекает в организме ребенка.

Ольга Голыжникова призывает помнить, что неправильные действия могут вызвать ослабление иммунитета и появится дополнительный риск развития осложнений заболевания.

— Родители должны помнить, что температура — это симптом, а жаропонижающие средства — это не лечение, а всего лишь препараты, которые облегчают состояние ребенка, а лечение назначает врач, — заключила педиатр.