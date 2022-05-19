Долина предложила создать русскоязычное Евровидение

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Певица Лариса Долина предложила организовать в России международный конкурс по аналогии с Евровидением. С таким предложением артистка выступила на пресс-конференции по вопросу создания Российской музыкальной ассоциации.

Она призналась, что итоги минувшего Евровидения в Турине ее шокировали.

— Последнее «Евровидение» — это показатель. Все видели, как практически в прямом эфире подменялись оценки многих стран. И этот подлог уже настолько не скрывается, что хочется спросить: «Так можно было?», — возмутилась Долина.

По словам исполнительницы, новый международный конкурс, который мог бы появиться в России, предполагал бы исполнение песен исключительно на русском языке.

— Нас очень много, мы везде, от нас никуда не деться, и в сторону нас не отодвинешь, как бы многие ни пытались, — цитирует певицу «МК».

13 мая певец Николай Басков сообщил, что звезды российской эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, которая объединит всех, кто выступает против отмены русской культуры в мире. Он отметил, что объединение будет заниматься оказанием поддержки талантливым молодым артистам.