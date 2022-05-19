Звезды отечественной эстрады создадут Российскую музыкальную ассоциацию

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Звезды российской эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, которая объединит всех, кто выступает против отмены русской культуры в мире. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил народных артист России, певец Николай Басков.

— Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации, — заявил певец.

По его словам, объединение будет заниматься оказанием поддержки талантливым молодым артистам, передает ТАСС.

18 мая художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что запрет на русскую культуру можно ввести на официальном уровне, однако отменить ее полностью невозможно. По его словам, без композитора Петра Ильича Чайковского в мире не было бы других профессиональных музыкантов, которые впитывали знания от своего предшественника. Хабенский добавил, что культуре необходим диалог, так как она строится на взаимном обогащении.

Недавно народная артистка СССР Алиса Фрейндлих высказалась о ситуации с массовым отъездом российских звезд из страны. Знаменитая актриса предположила, что звезды кино, театра и музыкальной индустрии уезжают за границу из-за неуверенности в своем будущем.