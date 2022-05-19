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Эксперты рассказали, что сажать дачникам Подмосковья в конце мая

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, что сажать дачникам Подмосковья в конце мая
Фото: Unsplash

Эксперты рассказали, что пора сажать подмосковным дачникам в середине и конце мая.

Так, картофель можно сажать на протяжении всего месяца. Для посадки картофеля необходимо ориентироваться на температуру почвы в 6-8 градусов. До такого уровня она должна прогреться на глубине 8-10 сантиметров.

Редис и морковь обычно сеют в начале мая, но не поздно сделать это и сейчас. Также сейчас можно высадить белокочанную, краснокочанную и брюссельскую капусту.

Любителям кабачков, тыкв и патиссонов также стоит высадить рассаду в мае. Кабачок отличается прекрасным урожаем, а высаживать этот овощ можно до июля. ЛО конца мая нужно успеть посадить свеклу.

Что касается зелени, ее можно высаживать на протяжении всего дачного сезона. Урожай щавеля созревает через два месяца, укроп через месяц с небольшим, петрушка примерно через 2,5 месяца, передает издание «Вести Подмосковья».

До этого биолог Михаил Краснов рассказал, когда и какие помидоры лучше посадить.

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