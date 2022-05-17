Расти, томат, большой и красный: когда и какие помидоры лучше посадить

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Пора за рассадой помидоров! Какие именно томаты стоит выбрать, «Вечерней Москве» рассказал биолог Михаил Краснов.

Кто вырастил рассаду томатов — тот вырастил. Кто не вырастил — вскоре побежит по знакомым и друзьям с надеждой, что кто-то своими «рассадинками» поделится.

У меня в этом смысле работает строгое правило: я отправляюсь в проверенные питомники, за рассадой выращенной, надежной, но при этом точно знаю, что именно хочу там приобрести. Так, например, я знаю, что в моей маленькой теплице найдется место лишь для нескольких индетерминантов, и они вымахают там огромными.

Мои личные многолетние пристрастия — томаты черри разных сортов, домашние очень любят сливовидные томаты, дети предпочитают желтые сорта (они почему-то кажутся им самыми вкусными и сладкими), для закаток я сажаю упомянутые «сливки» и «дамские пальчики», а чтобы удивить гостей — пару сортов крупноплодных томатов со сладкой, сахаристой мякотью, дивным ароматом и высокой сочностью.

Экспериментировать с разными сортами томатов можно хоть каждый год. Мне нравятся различные «карлики», плетущиеся и не требующие особого ухода. Однако опыт прежних лет показывает, что они очень уязвимы к фитофторе, это расплата за «народную селекцию». Сажать их на маленьких участках — высокий риск остаться без урожая. Так что активно призываю вас верить официальным селекционерам!

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Самые урожайные

Помидоры, растущие в открытом грунте, всегда обладают и потрясающим вкусом, и исключительным ароматом. Но и головной боли у их фанатов много — фитофтора не дремлет! Защитить томаты от нее вам помогут и специальные препараты, и свежескошенная трава, разложенная вокруг кустов, — в ее слоях начинает активно размножаться сенная палочка, а ее фитофтора боится как огня.

— Оранжевая сливка

С одного квадратного метра площади снимают до 10 килограммов этих томатов ярко-оранжевого цвета. Каждый плодик весит около 60 граммов, кусты устойчивы к холодам, любят внесение в почву органики.

— Батяня

Солидный клиент огорода! Урожайность доходит до 17 килограммов томатов с одного квадратного метра, плоды весят от 300 до 350 граммов каждый, сладкие, мясистые и сочные, кусты — до двух метров.

— Подснежник

Этот красавчик приносит до 20 килограммов урожая с квадратного метра, плоды весят до 150 граммов, он устойчив к болезням и холодам, прекрасен и в салатах, и для засолки.

— Малиновый звон

Плоды этого сорта неравнозначны, от 150 до 300 граммов, и с одного квадратного метра можно снять до 15 кг урожая. Томаты долго хранятся, растение имеет высокий иммунитет к заболеваниям и непогоде.

— Перцевидный красный

Урожайность этих красивых, несколько необычной формы томатов — до 10 килограммов с одного куста. Весят плодики до 120 граммов каждый, не трескаются, имеют отличный вкус и прекрасно хранятся.

— Кенигсберг

Урожайность этого сорта — до 20 килограммов! Растения высокие, до двух метров, требуют пасынкования, плоды цилиндрической формы идеальны для консервирования.

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Самые надежные

Гибридные томаты в отличие от негибридных почти на 100 процентов гарантируют устойчивость к болезням и капризам климата. Отлично сопротивляются различным инфекциям — от табачной мозаики до грибковых и бактериальных зараз, высокоурожайны.

— Инкас F1

Высокоурожайный среднерослый кустовой гибрид родом из Голландии, но районирован в России. В высоту не превышает метра, устойчив к грибковым заболеваниям, плоды по 80– 100 граммов, созревают дружно.

— Черри клубничный F1

Достигая полутора метров в высоту, этот красавчик может расти и в теплице, и в открытом грунте, требует пасынкования. Плоды имеют сладкий вкус и массу около 25 граммов, растение выносливо к фузариозу.

— Империя F1

Индетерминант, средне-ранний. Растение выше, чем другие виды помидоров, требует подвязки и пасынкования, плоды до 140 граммов. В теплицах не болеют вирусными и грибковыми инфекциями.

— Тетя Валя F1

Раннеспелый высокорослый гибрид (до 200 сантиметров), до 7 килограммов плодов с куста. Помидоры созревают одновременно, до 250 граммов каждый плодик. Используются как в салатах, так и в консервации.

— Каспар F1

Куст в высоту невелик — до 60 сантиметров, плоды длиной до 10–11 см, вес — до 115 граммов. Отличаются плотностью, почти не имеют сока. Срок созревания — 115 дней. Гибрид предназначен для открытого грунта.

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Самые ранние

Вес этих красивых томатов — от 250 до 350 граммов. Любопытно, что при полном созревании цвет томатов близок к расцветке малахита. Плоды не растрескиваются и отличаются повышенным содержанием сахарозы. Прекрасен в салатах.

— Янтарный кубок

Спелые помидоры этого сорта можно начинать собирать через 100 дней после первых ростков. С 1 квадратного метра можно собрать 6 килограммов плодов. Прекрасно хранятся — до двух месяцев после сбора.

— Азоюшка

Индетерминант (до двух метров в высоту), плоды — точно золотые яблоки, ароматные. В открытом грунте вырастет ниже, но будет не менее вкусен. Семян немного, мякоть плотная. Хорош для приготовления салатов.

— Первоклашка

Низкорослый томат, не выше метра, выращивать его лучше всего по варианту «в три стебля». Мякоть сочная, сахаристая, плоды — порядка 200 граммов. Очень хорош свежим, идеален для сока.

— Семейный

Среднеспелый, созревает на 115-й день после посева семян. Кусты небольшие, но плоды крупные, средняя масса — 200 граммов. Высокоурожаен и очень вкусен. Рекомендуется дозревание на кустах.

— Изобильный F1

Детерминант, кусты не выше 70 сантиметров, требует подвязки и прищипывания боковых побегов. Плоды до 80 граммов, цвет — насыщенно-розовый, идеальны для консервирования в целом виде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Цепкова, гендиректор Бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры»:

— Многие воспринимают томаты как растение для теплиц и грядок. Но попробуйте выращивать томаты в горшках и кашпо — удивитесь, как это красиво. Ведь их можно поставить у дома или даже... подвесить на ветви деревьев! Для среднерослых томатов (до 100 см) хватает горшка на 7–8 литров, низкорослые обрадуются контейнерам на 10 литров (под несколько растений!), ампельным понравятся подвесные корзины (на 4 литра). Что самое смешное: томаты в горшках около дома в прошлом году плодоносили, даже когда остальных уже «съела» фитофтора.