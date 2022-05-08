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Садовод Жашкова объяснила, как подготовить землю в теплице к высадке рассады

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как подготовить землю в теплице к высадке рассады
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Весна — это пора активной работы, связанной с удобрением почвы и высадкой культур. Многие еще в самом начале сезона уже начинают обновлять теплицу, чтобы в дальнейшем высадить в ней различные овощи и фрукты. «Вечерняя Москва» узнала, чем нужно обработать грунт, чтобы тепличная земля хорошо приняла рассаду.

По словам члена клуба «Цветоводы Москвы», садовода и телеведущей программы «Дом вверх дном» Татьяны Жашковой, перед тем как начать процедуру высадки культур, землю в теплице нужно обработать фитоспорином:

— Это микробиологический препарат, который предназначен для защиты садовых, огородных, тепличных и оранжерейных растений от бактериальных болезней и грибков. Средство это выносит живую болезнетворную микрофлору. И земля очищается от паразитов так называемых.

За две недели до начала укомплектования рассады в почву эксперт рекомендует также обработать землю фармайодом, если теплица давно не дезинфицировалась. Обязательно потом нужно подрезать все сорняки и увлажнить землю, потому что туда талая вода не попадает, а грунт начинает сохнуть:

— То есть схема следующая, мы сначала должны пройтись по почве в теплице фармайодом, спустя две недели можно обработать фитоспорином, и уже на следующий день можно начинать посадку.

Эксперт отметила, что именно эти средства лечат сад и огород и дарят парникам и теплицам вторую жизнь.

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