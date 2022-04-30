Чем опасен ландыш

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Краснокнижные красавцы ландыши цветут в России в мае или июне. Их цветение продолжается от десяти до двадцати дней. Однако они могут быть опасны для человека. Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», почему ландыш майский считается ядовитым растением.

По словам эксперта, все части этого растения содержат гликозиды — это вещества, которые влияют на работу сердца. Их избыток в организме может вызвать проблемы со здоровьем. При этом ландыш применяют в медицине:

— В принципе, ландыш используют для производства лекарств, которые нормализует работу сердца, но вот их бесконтрольное попадание внутрь может вызвать негативные результаты.

Биолог подчеркнул, что наибольшую опасность представляют ягоды ландыша. К осени они обретают яркую окраску и их можно спутать со смородиной, если человек не разбирается в растениях.

Однако эти растения могут спокойно находиться в жилых домах при условии, что их никто не употребляет в пищу. Гликозиды не могут попасть в организм человека по воздуху с ароматом или иным путем, отметил Воробьев.

Также биолог рассказал, что ландыш не несет особой пользы, кроме эстетической. Его можно высаживать на даче в качестве украшения, но стоит помнить, что это достаточно агрессивное растение:

— Если кто-то надумает сажать его в саду, то надо иметь в виду, что все более мелкие растения ландышем благополучно забиваются, так как он разрастается сплошным ковром.

Что касается аромата цветка, по словам Воробьева, он никак не влияет на человека, если это обычный букет или отдельно растущее растение. Однако концентрированный запах ландыша может вызвать недомогание, для этого нужно находиться в помещении, где одновременно стоит очень много таких цветов. При этом вред от аромата будет таким же, как от любого другого естественного запаха в чрезмерной концентрации, заключил биолог.