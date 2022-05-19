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Вирусолог оценил вероятность подъема заболеваемости COVID-19 в России

Ирина Игнатенко

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Вирусолог оценил вероятность подъема заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил вероятность подъема заболеваемости коронавирусом в России.

— Тенденция в мире, что несколько увеличивается количество людей, заболевающих ковидом. Это все идет «омикрон». В основном это происходит за счет больших стран, которые не сразу прошел охват населения этим вирусом. Пандемия продолжается. Поэтому исключить какой-то рост нельзя, — сказал эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

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При этом он добавил, что вряд ли подъем заболеваемости будет серьезным. Масштабных вспышек ожидать не стоит, так как в стране уже сформировался коллективный иммунитет благодаря переболевшим и вакцинированным людям. Альтштейн также напомнил о необходимости своевременной ревакцинации.

В России за сутки госпитализировали 2117 человек с COVID-19. Это на 11,6 процента меньше по сравнению с данными, полученными 18 мая. Еще 5952 человека успешно завершили курс лечения от коронавируса, передает Nation News.

До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил о начале нового всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России. Новые всплески распространения COVID-19 вероятны в стране в мае и июне.

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