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Врачи рассказали, о какой опасной болезни может сигнализировать боль в ухе

Анастасия Колоскова
Общество
Врачи рассказали, о какой опасной болезни может сигнализировать боль в ухе
Фото: depositphotos

Боль в ухе, не проходящая в течение длительного времени, может быть признаком рака ротовой полости. Об этом сообщили американские специалисты.

— Рак ротовой полости является одним из нескольких видов рака, сгруппированных в категорию, называемую раком головы и шеи. Рак рта и другие виды рака головы и шеи часто лечат одинаково, — сказали специалисты.

Они добавили, что к симптомам рака ротовой полости также относятся болезненные ощущения в губах или во рту, шатающиеся зубы, белое или красноватое пятно на внутренней стороне рта, нарост или комок во рту, а также затрудненное или болезненное глотание.

Врачи отмечают, что причиной смертности от рака полости рта в большинстве случаев являются поздняя диагностика болезни, а также низкая информированность людей о ее признаках и симптомах. Специалисты подчеркнули, что обратиться к врачу необходимо при наличии незаживающей язвы во рту, боли или дискомфорте во рту, а также других необычных симптомах, передает «МедикФорум».

Онколог Иван Карасев рассказал, какой продукт поможет в профилактике различных заболеваний и принесет пользу организму. Он рекомендовал включить в рацион шиповник. В нем содержится важная аскорбиновая кислота (витамин С), ускоряющая выработку коллагена.

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