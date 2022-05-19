Алишер Усманов разводится с Ириной Винер после 30 лет брака

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Один из богатейших российских предпринимателей Алишер Усманов и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова решили официально развестись после 30 лет брака. Об этом в четверг, 19 мая, сообщило издание StarHit.

Уточняется, что заявление о разводе миллиардер подал в начале мая в мировой участок № 205, где лишь расторгают брак, но не решают имущественные вопросы между супругами. При этом 19 мая состоялась беседа между представителями сторон, после чего 68-летнему бизнесмену и его 73-летней жене дали две недели на принятие окончательного решения.

Известно, что отношения Усманова и Винер начались почти полвека назад. Они впервые встретились еще в юности во Дворце спорта в Ташкенте, где будущий миллиардер занимался фехтованием, а Виннер — художественной гимнастикой.

Она сразу привлекла внимание Усманова, однако тот не решился с ней познакомиться. Затем он уехал в Москву, где стал студентом МГИМО. Годы спустя пара случайно столкнулась на улице в столице, передает StarHit.

В марте журнал Forbes со ссылкой на источники сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов. Уточняется, что 156-метровую яхту Dilbar конфисковали в Гамбурге на севере ФРГ.

Усманов купил эту яхту в 2016 году за 600 миллионов долларов у немецкого судостроителя Lürssen, который строил ее для него на заказ около пяти лет.