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Реставрацию картины «Иван Грозный и сын его Иван» завершили в Третьяковке

Лейла Алиева
Город
Реставрацию картины «Иван Грозный и сын его Иван» завершили в Третьяковке
Фото: public domain
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

В Третьяковкой галерее завершили реставрацию картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В Государственной Третьяковской галерее завершена длившаяся 4 года уникальная для отечественной практики по объему и сложности работ реставрация выдающегося живописного произведения — картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при восстановлении повреждений были использованы новейшие материалы и технологии. Кроме того, специалисты музея разработали целый ряд ноу-хау, которые впервые успешно применили в реставрационной области.

Кроме разрушений, связанных с вандализмом, картина имело серьезную «хроническую болезнь». Она заключалась в расслоении красочного слоя по всей живописной поверхности из-за ослабленного сцепления живописи с грунтом.

В мае 2018 года в зал Третьяковской галереи ворвался житель Воронежа, который нанес по полотну Репина несколько ударов по застекленной картине, передает РИА Новости.

До этого в Екатеринбурге неизвестный вандал повредил картину советской художницы Анны Лепорской «Три фигуры», пририсовав изображенным на ней силуэтам глаза.

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