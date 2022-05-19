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Политолог объяснил, как Хорватия может использовать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Анна Михалюк

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Политолог объяснил, как Хорватия может использовать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: depositphotos

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал интеграцию Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс «опасной авантюрой» и призвал отказаться от ратификации этого решения до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет решен вопрос избирательного права.

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, чего на самом деле хотят хорваты и насколько серьезно к этому относятся другие игроки.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как Хорватия может использовать вступление Финляндии и Швеции в НАТО в своих интересах

— За этим стоит только одна история: желание не мытьем, так катанием решить проблему отсутствия представительства хорватов на политическом уровне Боснии и Герцеговины. И за это ратует президент Хорватии. Вопрос включения стран Скандинавии в НАТО — это только повод. Раньше он обращался с этим требованием совсем по другим вопросам, — высказался эксперт.

Он напомнил, что в Боснии и Герцеговине проживает и хорватское население, которое зафиксировано как одно из трех государственных народов, но которые на политическом уровне никак не представлены:

— Сербы имеют свою власть, босняки имеют свою власть, а хорваты, так как меньшинство, обречены на отсутствие представительства. Поэтому они требуют, чтобы на уровне Боснии они имели столько же власти, сколько имеют сербы и мусульмане.

Политолог считает, что НАТО может заставить босняков учитывать интересы хорватского меньшинства:

— Хорватия является членом НАТО, а Босния не будет. Так хорваты хотят защитить своих соотечественников. Каждый преследует свои интересы, и каждый участник альянса старается урвать свой кусок.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 мая заявил, что страна выступит против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Финляндия Швеция НАТО
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