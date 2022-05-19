В Госдуме рассказали о перспективах развития промышленного туризма

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Промышленный туризм, то есть посещение различных предприятий, может быть включен в новый законопроект о туризме, который сейчас разрабатывают депутаты. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

Он отметил, что у этого направления туризма имеется серьезный потенциал.

— У нас немало регионов, где много открытых предприятий, есть, что посмотреть. Нужно, чтобы туроператоры развивали это направление, чтобы его поддерживало государство. Сейчас мы занимаемся новым законом о туризме, обсуждение идет полным ходом, потом мы разошлём его по регионам. Там будут разные разделы, и промышленному туризму тоже может найтись место, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что промышленный туризм активно развивается во многих странах. По его словам, можно выделить два направления развития: историческое наследие и современность.

Яркий пример первого направления — празднование 60-летия отечественной космонавтики, которое прошло в прошлом году. Тогда было проработано и запушено посещение таких мест, как музеи, заводы, космодромы. Пример второго направления — посещение различных технопарков.

С начала 2022 года 96 студентов ведущих технологических вузов и колледжей столицы отправились на стажировку на предприятия микроэлектронной промышленности «Технополиса «Москва».