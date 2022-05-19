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Диетолог дала советы по изменению рациона питания для долголетия

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог дала советы по изменению рациона питания для долголетия
Фото: Unsplash

Рацион питания человека имеет важное значение для здоровья. Врач-диетолог Лекси Эндкикотт рассказала, какие привычки в питании способствуют увеличению продолжительности жизни.

Так, по словам специалиста, необходимо исключить перекусы, которые способствуют перееданию. По ее словам, отказ от тяжелых перекусов в течение дня распространен среди долгожителей Окинавы.

Кроме того, врач рекомендует отказаться от употребления алкогольных напитков и обработанных продуктов, так как в их составе имеется множество вредных веществ. Так, в них содержится большое количество сахара, соли, они очень калорийны, а также лишены необходимых витаминов, минералов, белков, клетчатки, воды и фитонутриентов.

Кроме того, следует ограничить употребление сладостей, отдавая предпочтение фруктам. Сладкие десерты можно позволять себе по праздникам, передает ФАН.

До этого Джоанна Мазибуко из Южной Африки, которая отметила свой 128-й день рождения, призналась, что секрет ее долголетия заключается в употреблении молока и шпината.

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