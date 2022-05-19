Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог пояснила, как правильно пить зеленый чай

Ирина Игнатенко
Общество
Диетолог пояснила, как правильно пить зеленый чай
Фото: depositphotos

Диетолог Пакизе Гизем Акгюль из всех видов чая назвала самым полезным именно зеленый. Она раскрыла два важных правила, соблюдая которые можно извлечь максимум из этого напитка.

Первое правило касается процесса заваривания напитка. Листья нужно залить крутым кипятком не более чем на 4–5 минут.

Важно использовать стеклянную, а не пластиковую или алюминиевую посуду. Правильно заваренный зеленый чай должен иметь легкий травянистый запах и слегка горьковатый вкус.

Также важна умеренность в употреблении напитка — не стоит выпивать более трех чашек в день. Диетолог отметила, что сырье для заваривания черного и зеленого чая собирают с одних и тех же растений, но отличается технология обработки. В зеленом чае сохраняется больше полифенолов, витаминов С, B1 и B2, а также теанина — вещества, позволяющего снимать стресс, передает Царьград.

До этого онколог Иван Карасев рассказал, какой продукт поможет в профилактике различных заболеваний и принесет пользу организму.

Здоровье Чай напитки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте