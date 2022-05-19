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Более двух тысяч ДТП с жертвами произошло за первый квартал текущего года

Елена Самойлова

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Более двух тысяч ДТП с жертвами произошло за первый квартал текущего года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

За первый квартал текущего года произошло более двух тысяч ДТП. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщила подполковник полиции, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Москве Любовь Высоцкая.

По итогам четырех месяцев текущего года зарегистрировано 2275 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 93 человека, а ранения получили 2614 человек.

В прошлом году за аналогичный период произошло 2364 аварии, в которых прервались жизни 81 человека. В этих ДТП было 2681 пострадавших.

Всего за 2021 год произошло 8516 аварий, в них погибли 358 человек и 9650 получили ранения.

Жертвами на дороге нередко становятся дети. Накануне, 18 мая, трехлетний мальчик погиб в ДТП на востоке Москвы. Ребенок выкатился на дороге во время прогулки на велосипеде и попал под колеса автомобиля.

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