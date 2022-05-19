Новая дорога соединит три района на севере и северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

Столичные власти выдали разрешение на строительство автомобильной дороги от Дубнинской улицы до Алтуфьевского шоссе, которая пройдет через железнодорожные пути. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора в четверг, 19 мая.

Уточняется, что новая магистраль соединит три района на севере и северо-востоке Москвы, улучшив транспортное сообщение районов Отрадный, Бескудниковский и Восточное Дегунино. Выданное разрешение будет действовать до 30 марта 2023 года.

Проект предусматривает реконструкцию нынешнего участка улицы Хачатуряна от железнодорожных путей Савеловского направления МЖД до соединения с Алтуфьевским шоссе. Ширина проезжей части превысит 22 метра, на новой дороге организуют по три полосы движения в каждом направлении.

Кроме того, предполагается строительство участка от Дубнинской улицы до железнодорожных путей. Общая протяженность дороги составит более одного километра. В качестве отдельного проекта планируется возведение железнодорожного путепровода, который соединит два участка дороги, передает РИА Новости.

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца 2023 года правительство столицы профинансирует строительство еще 150 километров дорог в ТиНАО.