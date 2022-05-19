Пожар произошел в автосервисе на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Стартовая улица, 18Б Карта всех событий

Возгорание произошло в здании автосервиса, находящегося ​в Лосиноостровском районе на северо-востоке города. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание в автосервисе, расположенном по адресу Стартовая улица, 18Б, случилось в покрасочном помещении. По данным собеседника «ВМ», огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

После пламя перекинулась на деревянную опалку кровли, где распространилось на площади примерно 200 квадратных метров. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники автосервиса покинули здание еще до прибытия пожарных. Позже стало известно, что пожар удалось локализовать.

Накануне серьезный пожар произошел в частном деревянном доме в деревне Никольское городского округа Истра, где погибли супружеская пара и шестилетний ребенок. Их тела обнаружили сотрудники МЧС после того, как пожар удалось ликвидировать. По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку.