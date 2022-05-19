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Спасатели проверят 13 зон отдыха с купанием в Москве перед началом сезона

Лейла Алиева
Город
Спасатели проверят 13 зон отдыха с купанием в Москве перед началом сезона
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ежегодно перед купальным сезоном водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах проводят тщательное обследование дна водоемов в зонах отдыха с купанием. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что водолазы проведут проверку в три этапа. Так, в апреле специалисты выполнили предварительные работы по обследованию и очистке дна от бытового и природного мусора.

При этом в мае была повторно проведена очистка дна водоемов. С помощью специальной сетки с небольшими ячейками специалисты убрали с глубины мелкий мусор, а крупный бытовой и природный мусор подняли вручную.

Во время следующего этапа сотрудники Роспотребнадзора проведут отбор и изучение проб воды и песка. Решение о том, можно ли купаться в том или ином водоеме, будет приниматься на основе этих данных. Еще одно обследование дна водоемов будет проведено в июле, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

15 мая в столичных парках начали работать лодочные станции. Желающие смогут взять напрокат весельную лодку или катамаран для прогулки по местным водоемам.

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