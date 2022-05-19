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Суд отменил решение об ограничении доступа к браузеру Tor

Георгий Соланович
Общество
Суд отменил решение об ограничении доступа к браузеру Tor
Фото: пресс-служба суда

Саратовский областной суд отменил решение Саратовского районного суда об ограничении доступа к браузеру Tor Project в России. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции в четверг, 19 мая.

Дело направили на новое рассмотрение. В апелляционной жалобе подчеркивалось, что решение Саратовского суда подлежит отмене из-за того, что владелец сайта не был привлечен к участию в деле.

— В ходе подготовки административного дела к судебному разбирательству судья должен определить круг иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение. В случае выявления таких лиц, установления их местонахождения суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания, — говорится в сообщении пресс-службы.

Принцип работы браузера позволяет его пользователям анонимно пользоваться сетью. Так, Tor часто используют для выхода в даркнет, пишет ТАСС.

8 декабря 2021 года Роскомнадзор внес сайт браузера Tor в черный список. Специалисты уже начали блокировать его. Основанием для блокировки стало размещение на сайте информации, которая обеспечивает работу интернет-ресурсов с запрещенным контентом.

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