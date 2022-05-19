Названа ягода, которая повышает уровень кислорода в мозге и уменьшает потерю памяти

Фото: depositphotos

Употребление клюквы повышает уровень кислорода в мозге и уменьшает потерю памяти. Об этом свидетельствуют результаты исследования Университета Восточной Англии.

Ученые добились значительных успехов в исследовании деменции. По их данным, употребление клюквы в течение 12 дней может улучшить эпизодическую память.

Она включает в себя долговременные воспоминания о предыдущем опыте и в первую очередь страдает при болезни Альцгеймера. Эксперты также отметили, что значительным фактором риска возникновения деменции является низкое потребление фруктов и овощей.

Клюква содержит множество уникальных проантоцианидов. Они обладают более явными свойствами нежели полифенолы, которые содержатся в других фруктах, передает «МедикФорум».

До этого американские ученые рассказали, как по языку и состоянию ротовой полости определить здоровье печени и других органов. В список тревожных симптомов входят налет, покраснение языка, сухость и не только. Также важную роль играет место расположения патологических проявлений на языке.