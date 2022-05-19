Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые рассказали, как по языку определить состояние внутренних органов

Антон Махов
Общество
Ученые рассказали, как по языку определить состояние внутренних органов
Фото: Youtube / Lee Health

Американские ученые рассказали о том, как по языку и состоянию ротовой полости определить здоровье печени и других органов.

По данным исследований, некрепкие зубы и больные десны говорят о наступающей деменции и слабоумии. Покраснение и сухость языка, низкая подвижность и онемение органа говорят о болезнях головного мозга.

Грязно-серый налет на языке говорит о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Мелкие язвы на этом органе свидетельствуют о грядущей болезни кишечника. Также описанные симптомы говорят о таких болезнях, как тонзиллит, фарингит, и о нарушениях водно-солевого баланса.

Густой белый налет на середине языка говорит о дисбактериозе и наличии паразитов. Плохое состояние почек и печени отражают воспаления задней части и корня органа. Также симптомом больной печени является желтый или коричневый налет на языке.

О патологиях кровеносной системы говорит ярко-красный или алый цвет языка. В то же время синий цвет этого органа говорит о нарушении работы легких, сообщает Пятый канал.

Ранее невролог Колесников рассказал «Вечерней Москве» об основных симптомах больной шеи.

Здоровье Медицина Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте