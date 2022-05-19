Ученые рассказали, как по языку определить состояние внутренних органов

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Американские ученые рассказали о том, как по языку и состоянию ротовой полости определить здоровье печени и других органов.

По данным исследований, некрепкие зубы и больные десны говорят о наступающей деменции и слабоумии. Покраснение и сухость языка, низкая подвижность и онемение органа говорят о болезнях головного мозга.

Грязно-серый налет на языке говорит о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Мелкие язвы на этом органе свидетельствуют о грядущей болезни кишечника. Также описанные симптомы говорят о таких болезнях, как тонзиллит, фарингит, и о нарушениях водно-солевого баланса.

Густой белый налет на середине языка говорит о дисбактериозе и наличии паразитов. Плохое состояние почек и печени отражают воспаления задней части и корня органа. Также симптомом больной печени является желтый или коричневый налет на языке.

О патологиях кровеносной системы говорит ярко-красный или алый цвет языка. В то же время синий цвет этого органа говорит о нарушении работы легких, сообщает Пятый канал.

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