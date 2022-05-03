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Деревянные мышцы: невролог назвал основные причины и симптомы больной шеи

Антон Махов
Общество
Деревянные мышцы: невролог назвал основные причины и симптомы больной шеи
Фото: shutterstock

Если часто болит голова, возникают проблемы с концентрацией или фокусировкой зрения, это может говорить о серьезных проблемах в шейном отделе. Московский врач-невролог и практикующий мануальный терапевт Олег Васильевич Колесников рассказал «Вечерней Москве» о том, как их распознать и что с ними делать.

Прежде всего эксперт заявляет, что чаще обычного пациенты обращаются не с болью в шее, а с головной болью. Состояние шейных мышц часто является причиной плохого самочувствия.

— Приходят не столько с больной шеей — приходят с головной болью. И вот это непосредственно проблемы с шеей. Мышцы постоянно напряжены и страдают из-за статического напряжения, потому что работа чаще всего сидячая у людей, — рассказал Колесников.

Врач пояснил, что в современном мире люди мало двигаются в быту и особенно на работе, в результате у них возникают проблемы с мышцами. Дело в том, что человеческий организм воспринимает мышечную нагрузку только тогда, когда происходит сокращение. Если мышца долгое время находится в статичном положении, организм не понимает, что она работает. Однако физическая работа происходит. Из-за этого тело не может в нужной мере расслабить шею, спину — неважно, что именно, ведь это касается всех мышц, не только шейных.

Перенапряжение накапливается, в мышечной ткани начинает нарушаться собственное кровообращение, повреждаются нервные окончания, а организм не может расслабить мышечные группы. Продукты обмена веществ не могут в полной мере покинуть ткани из-за излишнего натяжения и напряжения. Даже если человек ложится спать, расслабиться полностью не получится.

— Чаще всего пациенты это описывают словами «деревянная шея». Говорят, что ноет, болит, нельзя расслабить. Есть ощущение забитости мышц, после сна спина и шея деревянные. Вот такие бытовые выражения, — рассказал Колесников.

Мануальный терапевт относит к бытовым симптомам проблем с шеей такие жалобы, как «деревянные мышцы», боли в шее и спине, боли в затылке, боли за глазными яблоками. Иногда боли из-за проблем с шеей могут иррадиировать (откликаться в других частях тела) во лбу и висках. Перенапряжение шейного отдела может вызвать так называемый спазм аккомодации — спазм тех мышц, которые отвечают за сокращение хрусталика глаза. Это вызывает проблемы с фокусировкой зрения и боли за глазными яблоками.

Также классическими симптомами будут головокружение, плохое самочувствие и вялость.

Людям, которые приходят к врачу с болями в спине и шее, часто ставят диагноз «остеохондроз». По словам эксперта, остеохондроз является следствием, а не причиной недомогания. Сам по себе остеохондроз — это состояние, связанное с низкой функциональной активностью и возрастом человека. Его вызывают патологические процессы (в том числе из-за низкой подвижности), нарушение питания тканей, снижение их эластичности, изменение толщины и положения межпозвоночных дисков. Все это косвенно или напрямую зависит от состояния мышц шеи и спины.

А состояние — это всегда следствие чего-то: перенапряжения, переохлаждения или длительных статических нагрузок. Так называемый синдром текстовой или смартфонной шеи также развивается по этим причинам.

— Самое главное — не забывать, что человек — все-таки существо живое и должен совершать определенные движения. Офисная работа — это максимально неправильный образ жизни, — заключил Колесников.

Профилактика проста: нужно делать для себя напоминания или ставить будильник и выполнять банальную зарядку несколько раз в день. Такая функция, как отметил специалист, есть в фитнес-браслетах. Речь идет не только о разминке для шеи, но и для всего тела. Если вы можете пройти по лестнице куда бы то ни было — пройдите.

Обычная гимнастика для шейных мышц — это повороты головы в стороны, вперед и назад. Не нужно делать резких движений, но мышцы должны сокращаться. То же самое со спиной: нужно несколько раз в день делать наклоны вперед, назад и вбок, плюс скручивания. Таким образом можно размять и плечевой пояс, подчеркивает врач-невролог.

Также можно применять различные разогревающие или даже обезболивающие мази, если вы испытываете недомогание или дискомфорт в шее или спине.

В случае если вы испытываете сильные боли, можно принять обезболивающие внутрь, но после этого сразу обратиться к врачу. При умеренных болях можно применять обезболивающие мази и легкий массаж, но если в течение трех дней боль не исчезнет, нужно обратиться к врачу. Ответственность за ваше лечение лучше доверить профессионалу. Также для профилактики рекомендуется заниматься физкультурой и в разумной степени посещать спортзал. Перед этим лучше пройти осмотр у мануального терапевта и проверить свою биомеханику. Если обнаружатся проблемы, то мануальный терапевт поможет их исправить.

Что касается щелчков в шее: если они происходят естественным образом, то этого не стоит бояться. Самостоятельно механически вызывать щелчки врач не рекомендует.

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