Более трех тысяч камер следят за соблюдением ПДД в Москве

камеры дорожного наблюдения

В столице расположено более 3200 комплексов фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщила подполковник полиции, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Москве Любовь Высоцкая.

По ее словам, фото и видеокамеры регистрируют более 50 видов нарушений. За первый квартал текущего года с их помощью удалось выявить 10 миллионов 800 тысяч административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

— Более 400 камер установлены по городу, которые реагируют на разговоры за рулем, — добавила Высоцкая.

Она также отметила, что такого рода нарушения происходят довольно редко.

До этого представитель ведомства рассказывала о количестве ДТП с жертвами, произошедших за четыре месяца этого года.