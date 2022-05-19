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Более трех тысяч камер следят за соблюдением ПДД в Москве

Елена Самойлова

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Более трех тысяч камер следят за соблюдением ПДД в Москве
камеры дорожного наблюдения

В столице расположено более 3200 комплексов фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщила подполковник полиции, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Москве Любовь Высоцкая.

По ее словам, фото и видеокамеры регистрируют более 50 видов нарушений. За первый квартал текущего года с их помощью удалось выявить 10 миллионов 800 тысяч административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

— Более 400 камер установлены по городу, которые реагируют на разговоры за рулем, — добавила Высоцкая.

Она также отметила, что такого рода нарушения происходят довольно редко.

До этого представитель ведомства рассказывала о количестве ДТП с жертвами, произошедших за четыре месяца этого года.

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