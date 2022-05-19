Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Снизилось количество уголовных дел, возбужденных по факту нарушения ПДД

Елена Самойлова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Снизилось количество уголовных дел, возбужденных по факту нарушения ПДД
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

В текущем году снизилось количество уголовных дел, возбужденных по факту нарушения правил дорожного движения. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший советник юстиции, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Представитель ведомства уточнила, что уголовная ответственность предусмотрена, если речь идет о нарушение ПДД, которое повлекло за собой нанесение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшего (статья 264.1 УК РФ — прим. «ВМ»).

— В 2021 году зарегистрировано 619 таких преступлений, что почти на три процента меньше, чем в 2020 году, — заявила Нефедова.

Она также отметила, что за первый квартал текущего года зарегистрировано 191 преступление такого рода. А за аналогичный период прошлого года — 221.

— Вместе с тем наблюдается рост количества уголовных дел по ДТП со смертельным исходом, — рассказала представитель прокуратуры.

В этом году возбуждено 55 таких дел, в прошлом — 44.

Ранее сообщалось о том, сколько всего ДТП с жертвами произошло с начала года.

ПДД Прокуратура Нарушения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте