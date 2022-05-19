Снизилось количество уголовных дел, возбужденных по факту нарушения ПДД

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

В текущем году снизилось количество уголовных дел, возбужденных по факту нарушения правил дорожного движения. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший советник юстиции, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Представитель ведомства уточнила, что уголовная ответственность предусмотрена, если речь идет о нарушение ПДД, которое повлекло за собой нанесение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшего (статья 264.1 УК РФ — прим. «ВМ»).

— В 2021 году зарегистрировано 619 таких преступлений, что почти на три процента меньше, чем в 2020 году, — заявила Нефедова.

Она также отметила, что за первый квартал текущего года зарегистрировано 191 преступление такого рода. А за аналогичный период прошлого года — 221.

— Вместе с тем наблюдается рост количества уголовных дел по ДТП со смертельным исходом, — рассказала представитель прокуратуры.

В этом году возбуждено 55 таких дел, в прошлом — 44.

Ранее сообщалось о том, сколько всего ДТП с жертвами произошло с начала года.