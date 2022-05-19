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Три корпуса по реновации введут в 2023 году в районе Нижегородский

Антон Махов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Три корпуса по реновации введут в 2023 году в районе Нижегородский
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новохохловская улица Карта всех событий

Возле станции МЦК в районе Нижегородский в 2023 году введут эксплуатацию три жилых комплекса по программе реновации. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В районе Нижегородский по адресу улица Новохохловская, земельный участок 1, в 2023 году введут три жилых корпуса на 1028 квартир по программе реновации. Новостройка имеет хорошую транспортную доступность, — сказал руководитель ведомства.

Станция МЦК «Нижегородская» находится в десяти минутах ходьбы от будущих домов. Загрутдинов отметил, что уже завершен монтаж монолитных конструкций, также ведутся работы по устройству фасадов.

Три жилых комплекса будут объединены общей подземной частью, здания при этом будут выполнены в едином стиле. Первые этажи будут отданы под магазины и другие точки предоставления услуг населению, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о передаче под заселение двух новостроек по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское. По его словам, в эти новостройки сможет переехать 421 семья из ближайших пятиэтажек.

Строительство Рафик Загрутдинов Реновация
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