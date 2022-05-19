Мемориальную доску народному артисту РСФСР Юматову установили в Москве

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Россия, Москва, улица Черняховского, 5к1 Карта всех событий

Мемориальную доску народному артисту РСФСР Георгию Юматову открыли в Москве. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

— В Москве состоялось торжественное открытие мемориальной доски актеру театра и кино, народному артисту РСФСР, участнику Великой Отечественной войны Георгию Александровичу Юматову. Она находится по адресу улица Черняховского, дом 5, корпус 1, — говорится в сообщении.

Отмечается, что артист прожил в этом здании с 1958 по 1997 год. Мемориальная доска установлена по инициативе фонда «Культурное единство», изготовлена она из бронзы. На монументе размещен барельефный портрет актера, а под ним — шрифтовая композиция, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в столице на здании Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского открыли мемориальную доску заслуженному деятелю науки РСФСР, медику-клиницисту Алексею Голикову. Отмечается, что доска представляет собой гранитную плиту с коричнево-черными вкраплениями, расположенную вертикально.