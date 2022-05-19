Экскурсия в честь Международного дня музеев прошла в Музее Победы

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы прошла эксклюзивная экскурсия, приуроченная к Международному дню музеев. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

В ходе специальной программы «Посторонним вход… разрешен!» сотрудники музея приоткрыли посетителям тайны главного военно-исторического музея России.

— Гидами стали специалисты учреждения — электрики, техники и так далее, которые рассказали о своей работе. Вместе с ними экскурсанты побывали в технических помещениях и увидели системы поддержания жизнеобеспечения главного комплекса. Но самое захватывающее — визит под купол Музея Победы, на фоне которого ежегодно тысячи людей наблюдают праздничный салют, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в этой части здания, которая составляет 16 метров, не бывает посторонних. При этом даже большинству сотрудников музея туда воспрещен вход.

До этого жителям столицы рассказали о мероприятиях, которые пройдут в городе в честь Международного дня музеев. Отмечается, что к празднику приурочена акция «Я поведу тебя в музей», в которой примут участие более 150 городских школ и колледжей.