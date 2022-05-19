В Мосгордуме выступили за одновременное введение в эксплуатацию соцобъектов и жилья рядом с ними

Фото: duma.mos.ru

Социальные объекты в Москве необходимо вводить в эксплуатацию одновременно с жильем, расположенным рядом. Об этом заявила депутат Московской городской думы Мария Киселева в четверг, 19 мая.

— Давайте все-таки найдем возможность, чтобы на законодательном уровне было введено, что строители обязаны строить социальные объекты не в последнюю очередь, а в первую. И не только строить, но и вводить в эксплуатацию вместе с введением в эксплуатацию жилья, — сказала парламентарий.

Соответствующее заявление она сделала во время круглого стола на тему «Обеспеченность объектами образовательной инфраструктуры районов города Москвы: планирование, доступность, информирование жителей». По ее словам, даже в таких старых районах Москвы, как Крылатское, существует подобная проблема, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что более 30 соцобъектов построят в Новой Москве в 2022 году. Отмечается, что школы, детские сады и поликлиники будут соответствовать современным требованиям и стандартам.