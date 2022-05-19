Орешкин спрогнозировал, когда экономика России перейдет к росту

Фото: roscongress / Евгений Реутов

До конца третьего квартала 2022 года российская экономика пройдет нижнюю точку, после этого показатели начнут увеличиваться. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в четверг, 19 мая.

По его словам, в ближайшие недели Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд. Инфляция по итогам текущего года не превысит 15 процентов, а снижение ВВП — 5 процентов.

Примечательно, что прогнозы Минэкономразвития и ЦБ являются более пессимистичными, нежели ожидания Орешкина. Так, Минэкономики считает, что ВВП страны в 2022 году снизится почти на 8 процентов, а инфляция в конце года составит 17,5 процента.

При этом в ведомстве уверены, что нижняя точка для экономики России придется на четвертый квартал 2022-го. Похожее развитие событий ожидает и ЦБ, передает РИА Новости.

До этого в Минэкономразвития сообщили, что с 7 по 13 мая в России замедлилась инфляция до 17,69 процента в годовом выражении против 17,77 процента неделей ранее. Уточняется, что замедление годовой инфляции фиксируется впервые с 11 февраля 2022 года.

В ведомстве добавили, что в аннуализированном выражении инфляция замедлилась до 2,8 процента против 6,4 процента, наблюдавшихся неделей ранее.