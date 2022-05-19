Диетолог Соломатина перечислила продукты-«раздражители», которые повышают аппетит

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Путь к стройности сложен и тернист, однако поддерживать себя в хорошей форме будет проще, если исключить из рациона продукты-«раздражители». Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», какая еда и напитки повышают аппетит.

Как отметила специалист, овощи и фрукты с раздражающими кислотами в составе заставят человека съесть в два раза больше, чем он планировал.

— Чеснок, лимон и имбирь повышают аппетит. К этому списку можно отнести все продукты, которые агрессивно действуют на слизистую, — пояснила эксперт.

По словам Соломатиной, нужно с осторожностью отнестись и к кислым яблокам. Многие считают, что они хорошо утоляют голод во время диеты, но все не так однозначно.

— Мы привыкли считать, что зеленые яблоки нужно есть для утоления голода, так как в них содержится хлорогеновая кислота. Но может случиться обратный эффект. Здесь все индивидуально, — пояснила специалист.

Острые продуты, такие как перец и приправы, тоже раздражают желудок, подчеркнула диетолог.

По ее мнению, главные враги диеты — это глутамат натрия и соль. Натрий содержится в натуральном виде как соль глутаминовой кислоты в свежеприготовленных продуктах, а в добавленном — в консервах и полуфабрикатах.

— Даже запах жареного шашлыка побуждает нас съесть больше обычного. А колбасные изделия, фастфуд и чипсы напичканы этим усилителем вкуса. Я советую избегать этой соли и максимально сократить ее потребление, — предупредила Соломатина.

Не только продукты, но и напитки способны стать причиной пробуждения зверского аппетита. Диетолог порекомендовала отказаться от всех видов газировок и свежевыжатых соков.

— Любая газированная вода имеет высокую калорийность и провоцирует аппетит, как и сладкие напитки. Однако содержание углекислого газа максимально раздражает слизистую, — подчеркнула врач.

Соломатина добавила, что напитков нужно опасаться сильнее, чем провоцирующих продуктов. Они мгновенно повышают уровень глюкозы, а инсулин ее быстро перерабатывает в жир.