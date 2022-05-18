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Диетолог Соломатина перечислила витамины, необходимые женщинам после 50

Игорь Синельников

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Общество
Какие витамины обязательно нужны женщинам после 50 лет
Фото: Pexels

После 50 лет у женщин возрастает необходимость в ряде витаминов. Так, витамин D не только поможет в работе иммунной системы, но и позволит снизить раздражительность, а витамин A даст возможность улучшить состояние кожи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что для женщин после 50 лет крайне важен витамин D.

— Спектр действия витамина D очень широк. Например, он помогает в усвоении кальция. Кальций очень нужен женщинам в возрасте, поскольку у них велик риск остеопороза. Фитоэстрогенов в организме становится меньше, а как раз они защищают женщин от многих проблем. В частности от вымывания кальция. Так как витамин D является наиболее дефицитным (в среднем более 80 процентов людей испытывают его дефицит), нужно обратить на него внимание, — рекомендовала собеседница «ВМ».

Еще одной важной функцией витамина D является нормализация работы иммунной системы, заметила Соломатина. С возрастом иммунная система начинает давать сбой или неадекватно реагирует на разные вторжения извне.

Также витамин D помогает улучшить настроение, отметила эксперт.

— Когда наступает период менопаузы, то очень меняется настроение: женщина испытывает гормональные всплески и раздражительность вплоть до депрессии. Все это тянет за собой ухудшение внешности. Раздражительность часто появляется из-за недостатка витамина D. Он отвечает за наше настроение в том числе, — объяснила специалист.

Большое содержание витамина D характерно для жирной рыбы, заметила собеседница «ВМ». Его много в сельди, сардине, скумбрии, печени трески или минтая, перечислила врач.

Не стоит рассчитывать, что витамин D получится получить при помощи солнца, уверена эксперт.

— Солнечный витамин может преобразовываться в витамин D, но у нас климатические условия не позволяют этого и пребывание на солнце может быть чревато развитием меланомы. С возрастом риски возрастают, — предупредила врач.

Важен для женщин после 50 лет витамин C, заметила Соломатина. Этот витамин участвует в синтезе коллагена, оказывающего прямое влияние на кровообращение и состояние кожи, сосудов.

Получить витамин C можно из разных продуктов, отметила собеседница «ВМ».

— Витамин C есть в квашенной капусте, самый большой его источник — шиповник. Он же разжижает кровь, улучшая кровообращение. С возрастом кровь становится склонной к вязкости и тромбообразованию. Много витамина C в болгарском перце и киви. В цитрусовых витамин C тоже есть, но не на первом месте, — перечислила диетолог.

Нормальную работу иммунной системы, обновление слизистых и клеток кожи поможет обеспечить витамин A, заметила врач. Он содержится в молочных продуктах, сливочном масле или желтке яйца. «Предшественник» витамина A, бета-каротин, присутствует в продуктах желто-оранжевого цвета: моркови, абрикосах, облепихе или тыкве, отметила специалист.

Обязательно нужен витамин B, уверена Соломатина.

— Витамины группы B необходимы для нормального метаболизма жиров, белков и углеводов. Особенно B12 — вообще необходимый витамин. С возрастом его поступление происходит медленнее. Хуже усваиваются некоторые компоненты в пище, а он есть только в продуктах животного происхождения. B12 отвечает за развитие когнитивных способностей: за запоминание, усвоение новой информации и даже за походку, — пояснила собеседница «ВМ».

Получить витамины группы B можно при помощи цельнозерновых круп и хлеба, а также мяса и печени, резюмировала врач.

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