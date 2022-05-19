Более 25 гектаров благоустроят и озеленят на обновленных набережных Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Крутицкая набережная Карта всех событий

Свыше 25 гектаров территорий обновленных набережных в Москве благоустроят и озеленят. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Участок Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной общей длиной 760 метров превратится в цветущий сад. Кроме трех гектаров газона и более тысячи квадратных метров цветников, вдоль берега высадим ивы и липы, — рассказал глава ведомства.

Он уточнил, что вдоль пешеходного маршрута высадят 172 кустарника. В рамках проекта благоустройства на Крутицкой набережной будут демонтированы 1,9 километра железнодорожных путей.

Берега реки в этом районе укрепят при помощи новых конструкций и подпорных стен. Специалисты построят там очистные сооружения, работы по реконструкции набережной планируют завершить во втором квартале 2023 года, уточнил Загрутдинов.

Он добавил, что набережная Москвы-реки от Филевского парка до театра «Мастерская Фоменко», чья длина составляет шесть километров, станет частью единого маршрута с новыми пешеходными, велосипедными и беговыми дорожками. Здесь проведут благоустройство и озеленение участка вдоль воды площадью 21,5 гектара.

Кроме того, запланированы реконструкция и благоустройство участка набережной Москвы-реки от моста Курского направления железной дороги до Братеевского каскадного парка и одной из набережных в Нагатинской пойме. Жители района Москворечье-Сабурово получат еще одно комфортное место для прогулок, также улучшится городская среда вдоль Москвы-реки, подчеркнул Загрутдинов.

Также он сообщил о планах строительства причала «Братеевский Мост», который станет частью перспективного речного маршрута от музея-заповедника «Коломенское» до района Капотня.

12 мая заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев анонсировал строительство современной набережной с амфитеатром у воды, смотровой площадкой и пунктами велопроката в районе Москворечье-Сабурово.