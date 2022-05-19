Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Специалисты завершают перекладку газопровода на севере Москвы

Лейла Алиева
Город
Специалисты завершают перекладку газопровода на севере Москвы
Фото: Пресс-служба АО Мосгаз
Россия, Москва, Большая Академическая улица Карта всех событий

Газовики завершают перекладку газопровода на севере Москвы. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе Мосгаза.

— В ходе строительства объекта предусматривается прокладка одного километра новых трубопроводов диаметром 600 миллиметров. При производстве работ применяются закрытые способы прокладки — бурошнековое бурение и микротоннелирование. Обе технологии бестраншейные, благодаря чему удается минимизировать дискомфорт как для пешеходов, так и для автомобилистов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке от улицы Большая Академическая до улицы Академика Королева ведутся работы по строительству транспортной развязки, в нескольких местах пересекающей газопроводы среднего и высокого давления. В свою очередь генеральный директор Мосгаза Гасан Гасангаджиев отметил, что после завершения строительно-монтажных работ перед врезкой построенного газопровода в действующую газораспределительную сеть города газовики в обязательном порядке проводят испытания на герметичность.

Кроме того, во время проведения работ выведение из эксплуатации существующего участка газопровода не выполнялось. Все работы планируется завершить уже в мае, новые участки газопровода пройдут под районами Бутырский, Ховрино и Перово, а срок их службы составит не менее 40 лет.

До этого столичные газовики обновили газопровод низкого давления на востоке Москвы. Отмечается, что на севере столицы всего 4243 газифицированных строения.

Благоустройство Мосгаз Северный административный округ (САО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте