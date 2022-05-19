Специалисты завершают перекладку газопровода на севере Москвы

Фото: Пресс-служба АО Мосгаз

Россия, Москва, Большая Академическая улица Карта всех событий

Газовики завершают перекладку газопровода на севере Москвы. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе Мосгаза.

— В ходе строительства объекта предусматривается прокладка одного километра новых трубопроводов диаметром 600 миллиметров. При производстве работ применяются закрытые способы прокладки — бурошнековое бурение и микротоннелирование. Обе технологии бестраншейные, благодаря чему удается минимизировать дискомфорт как для пешеходов, так и для автомобилистов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке от улицы Большая Академическая до улицы Академика Королева ведутся работы по строительству транспортной развязки, в нескольких местах пересекающей газопроводы среднего и высокого давления. В свою очередь генеральный директор Мосгаза Гасан Гасангаджиев отметил, что после завершения строительно-монтажных работ перед врезкой построенного газопровода в действующую газораспределительную сеть города газовики в обязательном порядке проводят испытания на герметичность.

Кроме того, во время проведения работ выведение из эксплуатации существующего участка газопровода не выполнялось. Все работы планируется завершить уже в мае, новые участки газопровода пройдут под районами Бутырский, Ховрино и Перово, а срок их службы составит не менее 40 лет.

До этого столичные газовики обновили газопровод низкого давления на востоке Москвы. Отмечается, что на севере столицы всего 4243 газифицированных строения.