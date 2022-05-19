Мишустин анонсировал запуск программы льготного кредитования для бизнеса

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Программа льготного кредитования бизнеса на приобретение приоритетной импортной продукции запускается в России. Об этом в четверг, 19 мая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30 процентов от ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше семи процентов, — сказал председатель правительства.

По словам премьера, разница с рыночной ставкой будет компенсирована банкам субсидиями из государственного бюджета. Период погашения кредита будет зависеть от цели займа. Так, для закупки сырья и комплектующих будет дан год, а для оборудования и средств производства — три года.

Мишустин подчеркнул, что подобная поддержка должна помочь отечественным предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки необходимых товаров и ресурсов, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что первый ипотечный кредит в рамках городской программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) в размере 12 миллионов рублей выдали в Москве. Индивидуальный предприниматель получил финансовые средства сроком на 15 лет на покупку коммерческой недвижимости.

Бизнес-ипотеку до 50 миллионов рублей от 6,5 процента годовых на первый год кредитования могут получить зарегистрированные в столице предприятия вне зависимости от сферы ведения бизнеса.