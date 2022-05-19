Акция «Ночь музеев» пройдет в Музее Г.О.Р.А.

Фото: Пресс-служба Музея Г.О.Р.А.

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Филиал Музея Победы «Главные Оружейные Реликвии Армии» (Г.О.Р.А.) примет участие в акции «Ночь музеев» 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения в четверг, 19 мая.

— Организаторы подготовили большую праздничную программу, которая начнется в 17:00. На большой сцене филиала выступят победители и лауреаты всероссийских и международных конкурсов, ученики Школы вокала Сергея Пенкина. В 19:00 посетители смогут увидеть спектакль «Человеческий коридор». В 18:00 и 19:00 гостей приглашают на бесплатные экскурсии «Оружие Победы», — говорится в сообщении.

Вход на территорию филиала будет бесплатным с 17:00, при этом Г.О.Р.А. продлит свою работу до 22:00. Помимо этого, посетители филиала Музея Победы смогут увидеть интерактивные экспонаты, уникальные образцы техники и вооружения, а также воссозданные исторические декорации войны.

До этого стало известно, что Музей Победы примет участие во всероссийской акции «Ночь в музее» 21 мая. Так, с 17:00 до 22:30 вход в главное здание будет бесплатным. Исключением станут экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».