Какой привод автомобиля лучше

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Выбор привода в автомобиле зависит от предпочтений и условий эксплуатации. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

— Если вы будете ездить по плохим нечищеным дорогам, где много грязи или снега, то логичнее взять полный привод. Если вы любитель активной езды и любите езду побыстрее, умеете правильно проходить повороты, то вам подойдет задний привод. Вы будете получать от этого удовольствие, — объяснил специалист.

Среднестатистический водитель, который не может позволить себе полноприводный автомобиль или просто заботится об экономии топлива, может выбрать передний привод, заметил Баканов: этот вариант будет самым универсальным, простым и понятным.

Полный привод бывает разным, отметил собеседник «ВМ».

— Если мы говорим про легковые машины, то самый распространенный привод — передний. У кроссоверов это обычно передний привод с подключаемой задней осью. Еще бывает задний привод с подключаемой передней осью или постоянный полный привод, — перечислил Баканов.

Эксперт отметил, что чем больше в автомобиле механизмов, тем больше шансов, что что-то из них сломается. Однако с точки зрения обслуживания полноприводный автомобиль с более сложной системой ничем не отличается от упрощенных вариантов, резюмировал специалист.

Также эксперт назвал самые бесполезные автомобильные гаджеты. По его мнению, некоторые гаджеты для автомобилей не только бессмысленны, но и способны нанести вред машине.