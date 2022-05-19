Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Байк-выставка пройдет в «Ночь музеев» в филиале Музея Победы

Георгий Соланович
Город
Байк-выставка пройдет в «Ночь музеев» в филиале Музея Победы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, Красногорск, улица Народного Ополчения, 15 Карта всех событий

Красногорский филиал Музея Победы примет участие в акции «Ночь музеев» 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения в четверг, 19 мая.

— С 17:00 гостей ждут на байк-выставку «Вне формата», организованную в рамках совместного проекта с мотоклубом «Ночные волки»... Параллельно все посетители смогут стать участниками открытых мастер-классов. В 18:00 начнется бесплатная экскурсия по экспозиции и тематическим выставкам филиала. Завершит «Ночь музеев» мероприятие «Будь готов!», приуроченное к 100-летию пионерской организации, — говорится в сообщении.

Вход на территорию музея будет бесплатным с 17:00, при этом филиал продлит свою работу до 22:00. Помимо этого, в Красногорском филиале будет работать новая выставка «Эра светлых годов», в которую вошли атрибуты пионерского движения.

До этого сообщалось, что другой филиал Музея победы — «Главные Оружейные Реликвии Армии (Г.О.Р.А.) — также примет участие в акции «Ночь музеев». Посетители филиала смогут увидеть интерактивные экспонаты, уникальные образцы техники и вооружения и воссозданные исторические декорации войны.

«Ночь музеев» Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте