Роскачество зафиксировало фальсифицированное молоко в 9 регионах России

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Специалисты Роскачества выяснили, что в девяти российских регионах производится молоко с растительными жирами. Как указано в пресс-релизе ведомства от 19 мая, больше всего фальсификата оказалось у изготовителей Краснодарского края и Московской области.

Всего на лабораторные исследования было направлено ультрапастеризованная молочная продукция 69 производителей из 29 регионов РФ. В итоге рейтинг у 16 товаров был обнулен за фальсификацию растительными жирами, в одном из случаев также по причине превышения нормы по содержанию в молоке антибиотиков.

В 53 процентах случаев были замечены различные нарушения требований по части органолептических показателей (цвет, запах, вкус), показателя сухого молочного остатка и недостоверности маркировки. Продукция с выявленными нарушениями было изъято из продажи.

Эксперты заметили, что для разных производителей и под разными марками часть фальсификата изготавливала одна и та же подмосковная фирма. Кроме того, фальсифицированное молоко производит мытищинский «Тырновский молочный завод».

Ряд продукции еще одного подмосковного изготовителя — «Молодел» — также имеет различные нарушения, такие как фальсификация растительными жирами, снижение фактической жирности и нарушение достоверности маркировки.

Кроме того, фальсификации были замечены на производствах молока в Краснодарском крае, в Калужской, Оренбургской, Кемеровской, Волгоградской, Челябинской областях, а также в Пятигорске, Барнауле и Красноярске.

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