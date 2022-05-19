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В Москве осудили рецидивиста, который изнасиловал знакомую в Тропарево-Никулино

Егор Провоторов
Происшествия
В Москве осудили рецидивиста, который изнасиловал знакомую в Тропарево-Никулино
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Никулинский районный суд столицы заключил под стражу ранее судимого мужчину, который обвинялся в изнасиловании приятельницы в квартире одного из жилых домов, расположенных в московском районе Тропарево-Никулино. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столичному региону Юлия Иванова.

Речь идет о 45-летнем уроженце Ставрополья, который днем 12 мая под обманным предлогом пригласил к себе домой девушку, с которой познакомился порядка года назад и систематически общался в мессенджерах и соцсетях. После того, как пострадавшая зашла в квартиру, мужчина жестоко избил ее и изнасиловал. После совершенного преступления обвиняемый начал угрожать девушке, она обратилась в органы правопорядка спустя некоторое количество времени.

— Ранее мужчина был неоднократно судим за особо тяжкие преступления. Причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждается проведенными следственными действиями, допросами свидетелей, проведенными экспертизами и другими материалами уголовного дела, — заключила Иванова в интервью Агентству городских новостей Москва.

Несколькими днями ранее появилась информация, что мужчина избил знакомую, изнасиловал ее и сбежал через окно на 9-м этаже в квартире на Пятницком шоссе.

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