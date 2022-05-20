На севере Москвы построят православный храмовый комплекс

Храмовый комплекс Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на Салтыковской улице / Фото: АГН Москва

Православный храмовый комплекс будет возведен в северной части Москвы, сообщили в четверг, 19 мая, в пресс-службе городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

В сообщении ведомства Агентству городских новостей Москва рассказали, что архитектурный объект будет возведен на территории земельного участка, расположенного на Локомотивном проезде.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, земельный участок площадью 0,36 гектара предоставлен религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)» сроком на девять лет, за которые должен быть спроектирован и построен православный храмовый комплекс.

В ведомстве отметили, что в настоящее время вышеуказанный участок свободен от объектов капитального строительства. Суммарная поэтажная площадь нового объекта может составить около 1 260 квадратных метров.

Накануне стало известно, что 23 мая в Красном зале Храма Христа Спасителя в рамках ХХХ Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» состоится конференция «Строительство храмов — укрепление русской государственности».