Функционал многоуровневого паркинга на юге Москвы будет расширен

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Функционал многоуровневого паркинга на юге российской столицы будет расширен, сообщили в четверг, 19 мая, в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По информации ведомства, градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК) одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки российской столицы на улице Мусы Джалиля.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что в настоящий момент на земельном участке площадью 0,43 гектара размещен объект незавершенного строительства — многоуровневый паркинг. Как пишет Агентство городских новостей Москва, он недостроен примерно наполовину.

Руководитель департамента рассказала, что решение ГЗК позволит достроить паркинг с расширением функционала. Теперь на объекте будут размещены не только парковочные места, но и магазины и банковские отделения.

Также уточняется, что объект возводился на средства, полученные со взносов гаражно-строительного кооператива. Теперь же к проекту дополнительно привлечен инвестор.

Накануне в Москомстройинвесте также сообщили, что православный храмовый комплекс будет возведен в северной части Москвы.