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Басманный суд Москвы избрал меру пресечения четверым топ-менеджерам «Протон-ПМ»

Егор Провоторов
Происшествия
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения четверым топ-менеджерам «Протон-ПМ»
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Басманный суд столицы в минувший четверг, 19 мая, избрал меру пресечения всем четверым обвиняемым в мошенничестве руководителям предприятия «Протон-ПМ», которое производит ракетные двигатели.

— Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Радислава Бирбраера, Елены Рогатовой и Валерия Голдобина, — рассказали ТАСС в пресс-службе судебной инстанции, подчеркнув, что следствие ходатайствовало об аресте всех фигурантов.

Всем фигурантам уголовного дела вменяется мошенничество в особо крупном размере, согласно УК РФ санкция этой статьи в данной части предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Голдобин является заместителем директора предприятия по коммерческой деятельности. Рогатова числится учредителем дочернего предприятия ООО ИКФ «Солвер», а Бирбраер — генеральным конструктором этой компании. Последний является доктором технических наук и заслуженным изобретателем РФ.

В четверг, 19 мая Басманный суд арестовал до 18 июля 2022 года Дмитрия Щенятского, который занимал должность исполнительного директора «Протон-ПМ».

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